«Манчестер Сити» к 25-й минуте забил три гола «Лестеру» и продолжил погоню за «Арсеналом»

«Манчестер Сити» довольно легко обыграл «Лестер», забив три гола уже к 25-й минуте. В оставшееся время «горожане» спокойно контролировали ход матча, хотя и позволил сопернику отметиться голом престижа.

«Манчестер Сити» и «Лестер» к очному матчу подошли, занимая второе место в таблице Премьер-лиге, правда, с разных концов. «Горожане» активно ведут борьбу за чемпионство и идут по пятам «Арсенала», в то время как «лисы» пытаются выбраться из зоны вылета.

«Лестер» сразу после стартового свистка опустился в оборону на своей трети поля. Возможно, «лисы» хотели сделать ставку на «автобус», но уже на шестой минуте пропустили. «Горожане» заработали угловой, после розыгрыша которого гости не смогли толком выбить мяч, и Стоунс с полулёта пальнул точной в правый верхний угол.

«Лестер» продолжал играть на отбой, а «горожане» контролировали мяч и поддавливали соперника. Вскоре после прострела Грилиша мяч попал в руку Ндиди, и арбитр после просмотра видеоповтора, указал на точку. Удар Холанна с точки пришёлся точно в угол, и Иверсен в прыжке не дотянулся. В итоге «Манчестер Сити» уже к четырнадцатой минуте, казалось, решил исход матча.

«Манчестер Сити» продолжал спокойно контролировать мяч. «Лестер» лишь в середине тайма провёл первую вылазку к чудим воротам, но удар Мэддисона был заблокирован. Почти тут же «горожане» в ответ забили и третий гол. Де Брёйне перехватил мяч в центре поля, набрал скорость и сделал вертикальную передачу на Холанна, который легко подсёк футбольный снаряд над Иверсеном, оформив дубль.

«Манчестер Сити» продолжал и дальше спокойно катать мяч, в то время как у «Лестера» ничего не получалось. Откровенно говоря, не было понятно, как гости рассчитывали забить хотя бы один ответный мяч, не говоря уж о большем. Подопечные Дина Смита ошибались в передачах и ничего не могли придумать. До перерыва счёт больше не изменился.

В перерыве Хосеп Гвардиола снял с игры обоих авторов голов, дав отдохнуть Стоунсу и Холанну. Второй тайм начался в спокойном режиме, и вскоре наставник «горожан» решил заменить и Родри. У «Лестера» же все также абсолютно ничего не получалось, так что для «Манчестер Сити» матч, по сути, превращался в тренировочный.

По истечении часа игры «горожане» заработали угловой, и после розыгрыша Марез пробил со средней дистанции под перекладину, но Иверсен спас ворота. Интересно, что мяч почти тут же отлетел к алжирцу, но в этот раз он пальнул выше цели. Тут же после этого Гвардиола предоставил отдых и де Брёйне, выпустив место него Палмера.

Лишь за пятнадцать минут до конца матча «Лестер» наконец-то сумел что-то показать. Сначала Кастань справа прострелил на Прата, который пробил в касание, но получилось слабо и точно в Эдерсона. Почти тут же «лисы» неожиданно забили. «Лестер» заработал угловой, удар Суттара Эдерсона парировал, но на добивании оказался Ихеаначо, который огорчил свой бывший клуб.

В концовке «Лестер» и вовсе мог возродить интригу. Диаш обрезался на своей половине поля, и Мэддисон выскочил на рандеву с Эдерсоном, но не сумел переиграть бразильца. В компенсированное время Ихеаначо получил мяч перед штрафной, но пробил в штангу, так что счёт больше не изменился.

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Впереди «горожан» ждёт игра с «Баварией» в Лиге чемпионов в среду, а в субботу – поединок против «Шеффилд Юнайтед» в рамках Кубка Англии. «Лестер» же на следующих выходных примет «Вулверхэмптон», который сам ещё пока не обеспечил себе сохранение прописки в элите Премьер-лиги.