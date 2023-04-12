Салихамиджич: «Бавария» играла хорошо до 70-й минуты»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич оценил игру своей команды во вчерашнем четвертьфинале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Напомним, мюнхенский клуб разгромно проиграл 0:3 на выезде. Ответная встреча состоится на «Альянц Арене» через неделю.

«Бавария» играла хорошо до 70-й минуты. До тех пор мы хорошо защищались и создавали моменты. Удары наподобие того, что выдал Родри, иногда случаются, но мы продолжили играть и хорошо начали второй тайм, где могли забить», – цитирует Салихамиджича официальный сайт «Баварии».

Напомним, матч против «Манчестер Сити» стал лишь четвёртым для главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля у руля команды.