Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салихамиджич: «Бавария» играла хорошо до 70-й минуты»

12 Апреля 2023 • 09:58 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
15.04 16:30

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич оценил игру своей команды во вчерашнем четвертьфинале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Напомним, мюнхенский клуб разгромно проиграл 0:3 на выезде. Ответная встреча состоится на «Альянц Арене» через неделю.

«Бавария» играла хорошо до 70-й минуты. До тех пор мы хорошо защищались и создавали моменты. Удары наподобие того, что выдал Родри, иногда случаются, но мы продолжили играть и хорошо начали второй тайм, где могли забить», – цитирует Салихамиджича официальный сайт «Баварии».

Напомним, матч против «Манчестер Сити» стал лишь четвёртым для главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля у руля команды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Хасан Салихамиджич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ ХОФФЕНХАЙМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Апреля
11:33 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» нацелилась на защитника «Манчестер Юнайтед»
10:54 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт верит в камбэк «Баварии» в ответном матче с «Манчестер Сити»
10:53 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» повесил ценник на Балогуна
10:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не встречался с Гави и его агентом
10:19 · Англия. Премьер-лига
Забитцер: «Посмотрим, останусь ли я в «Манчестер Юнайтед» летом»
10:13 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Беллингем отказал в переходе «Челси», «ПСЖ» и «Манчестер Сити»
09:58 · Англия. Премьер-лига
Салихамиджич: «Бавария» играла хорошо до 70-й минуты»
09:52 · Англия. Премьер-лига
Беллингем также успел отказать «Манчестер Сити»
09:36 · Англия. Премьер-лига
Забитцер: «Я высокого мнения о Тухеле как о тренере»
09:15 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нашёл замену Льорису
07:12 · Англия. Премьер-лига
Спаллетти рассказал, что думает о Гвардиоле
02:47 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» нацелился на защитника «Ювентуса»
02:35 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Ливерпуля» Эллиот: «Я был близок к переходу в «Реал»
02:09 · Англия. Премьер-лига
Беллингем отказал двум клубам – осталось всего три претендента 2
01:33 · Англия. Премьер-лига
Кайседо обойдётся «Манчестер Юнайтед» в 90 млн евро 1
Все новости
Рекомендуем