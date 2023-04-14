Гвардиола: «Наша проблема в том, что «Арсенал» показывает великолепные результаты»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об уровне лондонского «Арсенала».

Команда Микеля Артеты возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги с 73 очками после 30 туров. «Горожане» располагаются на второй строчке, имея в своём активе 67 баллов при 29 сыгранных встречах.

«Мы неплохо выглядим, но наша проблема в том, что «Арсенал» выступает просто великолепно. Наш конкурент выглядит отлично, и я бы не сказал, что наше положение катастрофично. Да, в лиге есть команда, которая на данный момент лучше нас, нужно это признать, но мы продолжаем борьбу», – заявил на пресс-конференции Гвардиола.