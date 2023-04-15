Манчестер Сити - Лестер: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В 31-м туре Премьер-лиги встретятся «Манчестер Сити» и «Лестер», вторые команды соответственно с начала и конца таблицы. «Горожане» преследуют «Арсенал» в борьбе за титул и не имеют никаких проблем в игре в отличие от противника, который третий месяц без побед (одна ничья и восемь поражений). Мало кто верит в то, что сегодня «лисы» смогут покинуть зону вылета.

С 19:30 трансляция матча состоится на «Сетанта Спортс 1 Беларусь», «Сетанта Спортс Украина», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.