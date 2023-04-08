Месси и де Брёйне делят звание лучшего ассистента Европы в текущем сезоне

Лидер «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси записал на свой счёт голевую передачу в матче против «Ниццы».

На 26-й минуте встречи аргентинец забил сам, а на 76-й ассистировал Серхио Рамосу, чей точный удар установил на табло счёт 2:0 в пользу парижан. Как отмечает Squawka, на данный момент Месси делит с полузащитником «Манчестер Сити» Кевином де Брёйне звание лучшего ассистента пяти ведущих лиг Европы – по 14 результативных передач в нынешнем сезоне.

Лионель Месси уверенно возглавляет список лучших ассистентов французской Лиги 1, опережая своего одноклубника Неймара, записавшего себе в актив 11 голевых пасов.