Гвардиола высказался о победе над «Лестером»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе своей команды в матче 31-го тура Английской премьер-лиги против «Лестера» (3:1).

Испанский специалист отметил, что важно было начать с победы после игры в Лиге чемпионов, тем более над соперником, который находится в трудом положении.

«Нам повезло, что после игры с «Баварией» мы играем дома, а не на выезде. Вы видели, как мы были сосредоточены. Важный результат, чтобы догнать «Арсенал»? Безусловно», - цитирует специалиста BBC.

«Манчестер Сити» располагается на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лондонского «Арсенала» на три балла.