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Гуренко назвал факторы, которые повлияют на то, чтобы Холанн стал обладателем «Золотого мяча» эксклюзив

14 Апреля 2023 • 16:10 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Лестер
1 1.16 X 8.00 2 17.00
15.04 19:30

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне.

«Мне кажется, тут многое будет зависеть от того, как будет выступать его сборная. Потому что лучших игроков мира всё равно часто признают после мундиалей.

Понятно, что с Норвегией Холанну не получится что-либо выиграть, тогда нужно чтобы он с «Манчестер Сити» взял трофей Лиги чемпионов. Ему нужна определённая стабильность. Я считаю, что у него есть все задатки, чтобы стать лучшим игроком мира», — сказал Гуренко.   

22-летний норвежец в текущем сезоне сыграл 39 матчей, в которых отметился 45 голам и отдал 6 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сергей Гуренко Лига Чемпионов Апл Эрлинг Холанн
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛЕСТЕР
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Комментарии (1)
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14 Апреля 2023 в 16:26
Попа карлик играет, то даже выиграв все, можно остаться без ЗМ!
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