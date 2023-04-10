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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лестер» ведёт продвинутые переговоры с Дином Смитом

10 Апреля 2023 • 15:24 Комментировать
Манчестер Сити
...
Лестер
15.04 19:30

«Лестер» может назначить на пост главного тренера бывшего наставника «Астон Виллы» и «Норвича» Дина Смита, который в данный момент находится без работы. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, «лисы» ведут продвинутые переговоры с англичанином по поводу назначения на вакакнтную должность.

Если Дин станет новым тренером «Лестера» к нему в тренерский штаб присоединится бывший наставник команды Крейг Шекспир, который в своё время выводил «лис» в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Лестер» находится без постоянного тренера после увольнения Брендана Роджерса. Команда сейчас занимает предпоследнее место в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Дин Смит
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛЕСТЕР
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