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Беллингем также успел отказать «Манчестер Сити»

12 Апреля 2023 • 09:52 Комментировать
Штутгарт
...
Боруссия Д
15.04 16:30

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем отказал третьему клубу, который заинтересован в его трансфере. Напомним, ранее сообщалось о том, что 19-летний хавбек отверг предложения от «ПСЖ» и «Челси».

Немецкое издание Bild добавляет, что Беллингем также отказался от предложения «Манчестер Сити». Англичанин не хочет переходить в команду Хосепа Гвардиолы. Таким образом, на Джуда осталось два серьёзных претендента – «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

Сумма трансфера Беллингема оценивается в районе 150 миллионов евро. Заинтересованные клубы пока не хотят платить запрашиваемые деньги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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ШТУТГАРТ БОРУССИЯ Д
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