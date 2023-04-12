Беллингем также успел отказать «Манчестер Сити»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем отказал третьему клубу, который заинтересован в его трансфере. Напомним, ранее сообщалось о том, что 19-летний хавбек отверг предложения от «ПСЖ» и «Челси».

Немецкое издание Bild добавляет, что Беллингем также отказался от предложения «Манчестер Сити». Англичанин не хочет переходить в команду Хосепа Гвардиолы. Таким образом, на Джуда осталось два серьёзных претендента – «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

Сумма трансфера Беллингема оценивается в районе 150 миллионов евро. Заинтересованные клубы пока не хотят платить запрашиваемые деньги.