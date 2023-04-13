«Лестер» потребует у «Ньюкасла» 50 млн фунтов стерлингов за 25-летнего полузащитника Харви Барнса. Об этом сообщает Football Insider со ссылкой на свои источники.

Ранее мы сообщали, что «сороки» готовы усилиться Барнсом в случае вылета «лис» из АПЛ. Ожидается, что «Лестер» попросит у «Ньюкасла» за футболиста солидную сумму даже в том случае, если клубу будет суждено покинуть Премьер-лигу по итогам сезона. Также интерес к игроку проявляет «Тоттенхэм».

В текущем сезоне на счету левого вингера 10 забитых голов и три ассиста в 34 матчах во всех турнирах.