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«Лестер» потребует у «Ньюкасла» 50 млн фунтов за Барнса слухи

13 Апреля 2023 • 20:33 Комментировать
Манчестер Сити
...
Лестер
1 1.17 X 7.80 2 15.00
15.04 19:30

«Лестер» потребует у «Ньюкасла» 50 млн фунтов стерлингов за 25-летнего полузащитника Харви Барнса. Об этом сообщает Football Insider со ссылкой на свои источники.

Ранее мы сообщали, что «сороки» готовы усилиться Барнсом в случае вылета «лис» из АПЛ. Ожидается, что «Лестер» попросит у «Ньюкасла» за футболиста солидную сумму даже в том случае, если клубу будет суждено покинуть Премьер-лигу по итогам сезона. Также интерес к игроку проявляет «Тоттенхэм».

В текущем сезоне на счету левого вингера 10 забитых голов и три ассиста в 34 матчах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Лестер Харви Барнс трансферы футбола - лето 2023
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