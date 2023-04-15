Гвардиола рассказал о физической форме Холанна

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о физических кондициях нападающего Эрлинга Холанна.

Норвежский бомбардир, залечив травму, отметился тремя голами и результативной передачей в недавних матчах против «Саутгемптона» (4:1) и «Баварии» (3:0).

«Мы заботимся об Эрлинге на протяжении 24 часов в сутки: физиотерапевты и врачи следят за каждой мелочью, что важно в таком напряжённом графике. Бывают дни, когда футболисты не могут тренироваться больше 15 минут без риска для здоровья.

Холанн много работает, но вынужден проводить больше времени в тренировочном центре, чем на поле. Таков современный футбол», – цитирует BeanymanSports Гвардиолу.