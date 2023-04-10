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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лестер» начал переговоры с Бенитесом

10 Апреля 2023 • 14:58 Комментировать
Манчестер Сити
...
Лестер
15.04 19:30

«Лестер» продолжает поиски нового тренера после увольнения Брендана Роджерса. Недавно клуб был близок к назначению Джесси Марша, но в последний момент планы изменились, и американец в итоге не получил работу.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, на пост нового тренера «Лестера» теперь претендует Рафаэль Бенитес, который больше года находится без работы после увольнения из «Эвертона». «Лисы» уже начали переговоры с испанским специалистом, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество.

«Лестер» в данный момент находится на предпоследнем месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Бенитес Лестер
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛЕСТЕР
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