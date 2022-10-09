«Арсенал» объявил состав на топ-матч с «Ливерпулем»

Центральным матчем десятого тура чемпионата английской Премьер-лиги станет игра между «Арсеналом» и «Ливерпулем». Она начнется менее чем через час, и наставник лондонского клуба Микель Артета уже объявил стартовый состав своей команды на предстоящий матч.

«Арсенал»: Рамсдейл, Уайт, Салиба, Габриэл, Томиясу, Парти. Джака, Сака, Эдегор, Мартинелли, Жезус.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Хендерсон, Тьяго, Диас, Салах, Жота, Нуньес.

Встреча между «Арсеналом» и «Ливерпулем» начнется в 18:30 по московскому времени, следить за ней можно будет в формате прямой онлайн-трансляции, доступной по ссылке на наш сайт.