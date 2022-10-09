Артета: «Мы показали характер»

В матче десятого тура английского чемпионата Премьер-лиги лондонский «Арсенал» обыграл гостей из «Ливерпуля» со счетом 3:2. Гости дважды сравнивали счет, но все же «канониры» забили свой третий, решающий гол. События матча прокомментировал наставник лондонского клуба Микель Артета.

- Мы показали целостность и характер в этом матче. Гол на первой минуте был отличным началом игры, после этого очень сильно возросла поддержка публики. Но к концу первого тайма мы начали уступать, в личных дуэлях, в скорости. Хорошо, что дотянули до перерыва. Во втором тайме мы играли лучше, организованнее, мы стали выигрывать больше дуэлей и подборов мяча, - цитирует слова Артеты Sky Sports.