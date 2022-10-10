Мерсон высказался о шансах «Арсенала» стать чемпионом АПЛ

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Пол Мерсон поделился мнением о победе «канониров» над «Ливерпулем» (3:2) в матче очередного тура Английской премьер-лиги.

«Лондонцы показали отличную игру. Сейчас команда на вершине АПЛ и должна продолжать делать то, что делает сейчас. Никогда нельзя предугадать, как сложится судьба титула. Чего стоит триумф «Лестера».

Каждый футболист «Арсенала» играет по максимуму. Они отлично стартовали, однако впереди еще длинный путь», - передает слова эксперта Sky Sports.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на один балл.