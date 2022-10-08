Артур Мело выбыл на 3-4 месяца, «Ливерпуль» займётся поисками нового полузащитника

Аренда Артура Мело в «Ливерпуль» складывается не самым лучшим образом.

26-летний бразилец пополнил ряды английского гранда в конце летнего трансферного окна, перебравшись «Ювентуса», однако так и не сумел закрепиться в команде Юргена Клоппа – хавбек долго набирал форму, а затем и вовсе получил серьёзную травму. По данным журналиста Джеймса Пирса, Артур не сможет выйти на поле до конца 2022 года. Инсайдер Николо Скира в свою очередь сообщает, что игрок пропустит порядка трёх-четырёх месяцев, а «Ливерпуль» вновь займётся поисками нового полузащитника сразу после открытия зимнего трансферного окна.

На счету Артура всего один выход на поле за первую команду «красных». Аренда рассчитана до конца сезона 2022/23 и предусматривает опцию выкупа за 37,5 млн евро.