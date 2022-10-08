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«Манчестер Сити» следит за лидером «Арсенала»

08 Октября 2022 • 00:04 Комментировать
Манчестер Сити
...
Саутгемптон
1 1.12 X 9.50 2 20.00
Через 15 ч. 56 мин.

«Манчестер Сити» следит за ситуацией с контрактом Букайо Сака в лондонском «Арсенале».

Соглашение 21-летнего вингера с «канонирами» действует до 2024 года. Как известно, стороны уже давно обсуждают новый договор, который, впрочем, пока не заключён. По сведениям журналиста Дина Джонса, «Манчестер Сити» внимательно следит за происходящим, чтобы вмешаться в дело при определённых обстоятельствах. «Горожане» попробуют подписать молодого футболиста сборной Англии, если тот так и не договорится с «Арсеналом».

Букайо Сака принял участие в десяти матчах команды Микеля Артеты в нынешней кампании, отметившись одним голом и четырьмя ассистами. Стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 70 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Букайо Сака
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МАНЧЕСТЕР СИТИ САУТГЕМПТОН
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