Клопп рассказал, как изменился футбол за время его пребывания в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал об изменениях в футболе за последние семь лет.

Немецкий специалист возглавил «Ливерпуль» в начале октября 2015 года, сменив на посту Брендана Роджерса. С тех пор команда провела почти 400 матчей под руководством немецкого специалиста.

«Футбол стал более быстрым, ещё более интенсивным и более качественным. Думаю, в Премьер-лиге поработали чуть ли не все лучшие тренеры, по-настоящему выдающиеся персонажи. Нет никаких сомнений в том, что нынешняя АПЛ – сильнейшая лига в мире», – поведал Клопп в преддверии матча против лондонского «Арсенала», который состоится 9 октября.