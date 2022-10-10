Гари Невилл отреагировал на поражение «Ливерпуля» от «Арсенала»

Экс-игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, который ныне выступает в роли эксперта на британском телевидении, поделился мнением о поражении «Ливерпуля» от лондонского «Арсенала» (2:3).

«В первой половине «красные» хорошо отреагировали на резвый старт «канониров». Однако после перерыва стало за «Ливерпуль» тревожно. Команда выглядела как тень самих себя. Думаю, игра мерсисайдцев в данном отрезке сильно озадачила Юргена Клоппа.

Юрген приехал в Англию с футболом в стиле хеви-метал, однако во вчерашнем матче это было больше похоже на бас-гитару», - передает слова эксперта Sky Sports.

После вчерашней неудачи «Ливерпуль» занимает лишь десятое место в таблице АПЛ.