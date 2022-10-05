Мусиала летом может оказаться в английском топ-клубе

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала летом может продолжить карьеру в английском топ-клубе. По информации от Daily Mirror, немец очень интересен «Ливерпулю».

Мусиала является альтернативным вариантом для «красных», если им не удастся подписать у дортмундской «Боруссии» полузащитника Джуда Беллингема, на которого также претендует мадридский «Реал» и другие клубы АПЛ.

В 7 матчах Бундеслиги Мусиала записал на свой счёт 5 голов и три результативные передачи. 19-летний полузащитник является воспитанником лондонского «Челси», где выступал до 2019 года, пока не перебрался свободным агентом в «Баварию».