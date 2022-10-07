Лахтер: «Гай Ричи хотел снять фильм про Аршавина»

Известный футбольный агент Деннис Лахтер рассказал о том, как известный британский кинорежиссёр Гай Ричи интересовался подробностями перехода российского нападающего Андрея Аршавина из «Зенита» в лондонский «Арсенал».

По словам агента, Ричи хотел включить историю с переходом Аршавина в один из своих фильмов, однако после того разговора они с режиссёром больше не пересекались.

«Это правда, Ричи интересовался! Обратите внимание — у него во всех фильмах присутствуют кагэбэшники, русские мафиози…Сказал мне просто: «Слышь, мне в вашей грёбаной истории даже придумывать ничего не надо!» — цитирует Лахтера «Спорт-Экспресс».

Напомним, Аршавин выступал за «Арсенал» в период с 2009 по 2013 год. В общей сложности в составе английского клуба футболист провёл 145 матчей, забив 31 гол и отдав 46 результативных передач.