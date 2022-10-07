Два топ-клуба АПЛ нацелились на Рабио

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио может перебраться в один из ведущих английских клубов.

Француз мог переехать в Англию ещё минувшим летом, однако его трансфер в «Манчестер Юнайтед» сорвался. Контракт Рабио с «Ювентусом» истекает уже в июне, чем, как сообщается на страницах издания Caught Offside, планируют воспользоваться «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал».

В текущем сезоне Адриен Рабио отыграл шесть матчей за «Ювентус», дважды отметившись голом. Оба забитых мяча 27-летнего хавбека пришлись на недавний поединок Лиги чемпионов против израильского «Маккаби», который завершился победой туринцев со счётом 3:1.