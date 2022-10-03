Ширер: «Лидеры «Ливерпуля» должны взять на себя ответственность за спад команды»

Бывший английский нападающий Алан Ширер прокомментировал положение дел в «Ливерпуле».

«Красные» занимают девятую строчку в Премьер-лиге с десятью набранными очками. Команда Юргена Клоппа выиграла всего два матча из семи в рамках чемпионата.

«Люди часто критикуют Трента Александера-Арнольда за его слабую игру в защите, и это справедливо, но стоит говорить и о других важных игроках. Думаю, Салах, ван Дейк, Хендерсон, Матип и Алькантара должны взять на себя ответственность в данной ситуации, – приводит слова Ширера Liverpool Echo. – За годы работы Клоппа мы привыкли видеть в исполнении «Ливерпуля» интенсивный футбол с высоким прессингом, но в последнем матче этого не было видно», – сказал лучший бомбардир в истории АПЛ.