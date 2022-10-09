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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» забил свой самый быстрый гол в АПЛ с 2011 года

09 Октября 2022 • 23:52 Комментировать
Арсенал
3:2
Ливерпуль
окончен

В матче десятого тура английского чемпионата Премьер-лиги лондонский «Арсенал» обыграл гостей из «Ливерпуля» со счетом 3:2. Гости дважды сравнивали счет, но все же «канониры» забили свой третий, решающий гол и одержали победу.

А вот свой первый гол «Арсенал» забил очень быстро - отличился нападающий Габриэл Мартинелли. Это случилось уже на первой минуте игры, а точнее - на 58-й секунде. Это был самый быстрый гол «Арсенала» в английской Премьер-лиге с октября 2011 года - тогда Робер Пирес поразил ворота «Сандерленда» уже на 29-й секунде.

Также это был самый быстрый гол «Арсенала» против «Ливерпуля» в абсолюте.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон Габриэл Мартинелли
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