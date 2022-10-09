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Дубль Сака и молчание Салаха: «Ливерпуль» проиграл «Арсеналу» в главном матче 10-го тура АПЛ

09 Октября 2022 • 20:31 Комментировать (3)
Арсенал
3:2
Ливерпуль
окончен

Лондонский «Арсенал» принимал «Ливерпуль» в топ-матче 10-го тура АПЛ.

Протокол игры  
Арсенал3:2Ливерпуль
(1:0) Мартинелли Габриэл1'  
  34'Нуньес Дарвин (1:1)
(2:1) Сака Букайо45'  
  53'Фирмино Роберто (2:2)
(3:2) Сака Букайо76'  
Ремсдейл АаронУайт БенСалиба ВильямГабриэль дос СантосТомиясу ТакэхироПарти ТомасДжака ГранитСака Букайо 90' (Виейра Фабиу ( 90') Эдегор Мартин  45' 82' (Тирни Киран ( 82') Мартинелли ГабриэлЖезус Габриэль 90' (Нкетиа Эдди ( 90')
Запасные: Нелсон РайсХолдинг РобТёрнер МэттСедрик СоарешСамби Локонга Альберт-МбойоМаркус Аленсар
Алиссон БекерАлександер-Арнольд Трент 46' (Гомес Джо ( 46'  71') Матип Жоэль 69' (Конате Ибраима ( 69') Ван Дейк ВиргилЦимикас КостасХендерсон ДжорданАлькантара ТьягоСалах Мохамед 69' (Фабиньо Энрике ( 69') Жота Диогу 81' (Эллиотт Харви ( 81') Диас Луис  6' 42' (Фирмино Роберто ( 42') Нуньес Дарвин
Запасные: Филлипс НатаниэльМилнер ДжеймсКеллехер КаомхинКарвалью Фабиу
09 октября. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 

В главной битве десятого тура АПЛ сошлись «Арсенал» и «Ливерпуль». Давненько не приходилось видеть «канониров» в роли фаворитов этого противостояния, всё-таки «красные» Клоппа задали мощнейший уровень, которому сами и не соответствуют в этом сезоне. А вот «Арсенал» идёт вполне по графику «Ливерпуля» лучших времён – семь побед за первые восемь туров и единоличное лидерство.

Стартовым составом никто не удивил. Артета на острие выпустил двух Габриэлов – Жезуса и Мартинелли, получавших регулярную поддержку от Сака, Джаки и Эдегора. И уже на первой минуте их усилия завершились голом. Уайт закинул мяч на правый фланг, там Жезус сыграл на Эдегора. Мартин подключение Мартинелли снабдил обостряющей передачей, и бразилец легко переиграл Алиссона – 1:0. Долго проверяли эпизод на офсайд, но в итоге гол был засчитан.

Клопп тоже выпустил всех лучших – Салах, Жота, Диас, Нуньес, организовав невероятно мощный кулак впереди. Но «Ливерпуль» по традиции разгонялся долго. Первый удар в створ ворот случился на 26-й минуте, а ещё через восемь минут «красные» счёт сравняли. Луис Диас улетел на длинную передачу, прострелил с правого фланга во вратарскую, а Дарвин Нуньес в касание замкнул передачу – 1:1.

Только «Ливерпуль» выправил ситуацию, как начались проблемы. Для начала из-за травмы поле покинул Луис Диас, заменённый на Роберто Фирмино. А уже на пятой компенсированной минуте контратаку реализовал «Арсенал». Жезус отпасовал на Мартинелли, Габриэл промчался по левому краю и прострелил, там защитник Габриэл мяч пропустил, а Букайо Сака замкнул дальнюю штангу без особых проблем – 2:1.

И опять же совсем немного лидировал в счёте «Арсенал». Только начался второй тайм, как Роберто Фирмино вывалился на шикарный разрезающий пас Диогу Жоты и пробил точно в дальний угол – 2:2. Игровая аритмия продолжилась после четвёртого гола, соответственно, после гола «Ливерпуля» мощнее заиграл «Арсенал». Опасно бил с дальней дистанции Джака, чуть не получил выход один на один Эдегор – успел норвежца накрыть Алиссон. «Ливерпуль» же совсем растворился на поле, просто сдерживая давление «Арсенала» в эти минуты.

Клопп удивил заменами, перед последней 20-минуткой сняв с игры Салаха и Матипа. Вышли Фабиньо с Конате. И уже через пять минут крен в сторону оборонительного футбола (и слишком сильная зажатость) сыграла против «Ливерпуля». Тьяго врезал по пятке Жезусу, падение в штрафной чуть не образовало драку, а в завершении эпизода Оливер назначил пенальти. Букайо Сака пробил уверенно, Алиссон прыгал по удару, но в углу не сумел достать мяч – 3:2.

Концовку матча «Арсенал» провёл уверенно, не позволив «Ливерпулю» покуситься на победный счёт. Есть девятая победа в первых десяти турах, Лондон Микеля Артеты всерьёз говорит о своих претензиях на чемпионство.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон
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Комментарии (3)
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KentYo
09 Октября 2022 в 20:39
Артета сделал Арсенал Венгера 10-летней давности. Прям дежавю. Красиво играют, но в защите паника. Концовка правда не такая валидольная как бывало, но и они поувереннее контролировали, не бежали сломя голову. По ходу в лиге чемпионов наконец увидим Арсенал.
Misha_diablo_football
09 Октября 2022 в 20:39
Артета красава поставил скаузеров на место, дядя Венгер будет очень рад в отличии от Кенни...
premix
09 Октября 2022 в 20:38
Не матч, а спектакль, давно я не видел такой огненной игры между командами, наверно последняя была ещё при Аршавине) Арсенал реально заслужил эту победу, лишь бы не нашали проседать.
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