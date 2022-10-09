Дубль Сака и молчание Салаха: «Ливерпуль» проиграл «Арсеналу» в главном матче 10-го тура АПЛ

Лондонский «Арсенал» принимал «Ливерпуль» в топ-матче 10-го тура АПЛ.

В главной битве десятого тура АПЛ сошлись «Арсенал» и «Ливерпуль». Давненько не приходилось видеть «канониров» в роли фаворитов этого противостояния, всё-таки «красные» Клоппа задали мощнейший уровень, которому сами и не соответствуют в этом сезоне. А вот «Арсенал» идёт вполне по графику «Ливерпуля» лучших времён – семь побед за первые восемь туров и единоличное лидерство.

Стартовым составом никто не удивил. Артета на острие выпустил двух Габриэлов – Жезуса и Мартинелли, получавших регулярную поддержку от Сака, Джаки и Эдегора. И уже на первой минуте их усилия завершились голом. Уайт закинул мяч на правый фланг, там Жезус сыграл на Эдегора. Мартин подключение Мартинелли снабдил обостряющей передачей, и бразилец легко переиграл Алиссона – 1:0. Долго проверяли эпизод на офсайд, но в итоге гол был засчитан.

Клопп тоже выпустил всех лучших – Салах, Жота, Диас, Нуньес, организовав невероятно мощный кулак впереди. Но «Ливерпуль» по традиции разгонялся долго. Первый удар в створ ворот случился на 26-й минуте, а ещё через восемь минут «красные» счёт сравняли. Луис Диас улетел на длинную передачу, прострелил с правого фланга во вратарскую, а Дарвин Нуньес в касание замкнул передачу – 1:1.

Только «Ливерпуль» выправил ситуацию, как начались проблемы. Для начала из-за травмы поле покинул Луис Диас, заменённый на Роберто Фирмино. А уже на пятой компенсированной минуте контратаку реализовал «Арсенал». Жезус отпасовал на Мартинелли, Габриэл промчался по левому краю и прострелил, там защитник Габриэл мяч пропустил, а Букайо Сака замкнул дальнюю штангу без особых проблем – 2:1.

И опять же совсем немного лидировал в счёте «Арсенал». Только начался второй тайм, как Роберто Фирмино вывалился на шикарный разрезающий пас Диогу Жоты и пробил точно в дальний угол – 2:2. Игровая аритмия продолжилась после четвёртого гола, соответственно, после гола «Ливерпуля» мощнее заиграл «Арсенал». Опасно бил с дальней дистанции Джака, чуть не получил выход один на один Эдегор – успел норвежца накрыть Алиссон. «Ливерпуль» же совсем растворился на поле, просто сдерживая давление «Арсенала» в эти минуты.

Клопп удивил заменами, перед последней 20-минуткой сняв с игры Салаха и Матипа. Вышли Фабиньо с Конате. И уже через пять минут крен в сторону оборонительного футбола (и слишком сильная зажатость) сыграла против «Ливерпуля». Тьяго врезал по пятке Жезусу, падение в штрафной чуть не образовало драку, а в завершении эпизода Оливер назначил пенальти. Букайо Сака пробил уверенно, Алиссон прыгал по удару, но в углу не сумел достать мяч – 3:2.

Концовку матча «Арсенал» провёл уверенно, не позволив «Ливерпулю» покуситься на победный счёт. Есть девятая победа в первых десяти турах, Лондон Микеля Артеты всерьёз говорит о своих претензиях на чемпионство.