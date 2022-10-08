Клопп: «Вы бы видели, как играет Нуньес на тренировках!»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил работу нападающего Дарвина Нуньеса на тренировках.

23-летний уругваец показал уверенную игру в двух стартовых матчах за «красных», однако после красной карточки, полученной в матче с «Кристал Пэлас», результативность форварда пошла на спад – ни одного забитого мяча за два месяца.

Юрген Клопп пытается вернуть веру болельщиков в Нуньеса: «Если бы вы видели, как он бьёт по воротам на тренировках, вы бы сказали: «Боже мой!» – заявил немецкий специалист на пресс-конференции.

В восьми матчах за «Ливерпуль» Дарвин Нуньес, летом приобретённый у «Бенфики» за 75 млн евро, отметился двумя голами.