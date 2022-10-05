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Диас: «Ливерпуль» был разбит после ухода Мане»

05 Октября 2022 • 17:10 Комментировать (1)
Боруссия Д
...
Бавария
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08.10 19:30

Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас рассказал, как на команду повлиял уход Садио Мане в «Баварию».

Трансфер состоялся летом текущего года. После проигранного финала Лиги чемпионов Мане решил сменить клуб, в итоге пополнив ряды мюнхенского гранда.

«Команда была разбита, когда Мане ушёл. Очевидно, что потеря такого игрока ослабила бы кого угодно. Но он ушёл в другой большой клуб, чтобы продолжить достигать своих целей.

«Ливерпуль» в любом случае располагает отличным составом, у нас много хороших игроков. Мы усердно работаем над тем, чтобы стать ещё лучше», – приводят английские СМИ слова Луиса Диаса.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Садио Мане Луис Диас
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БОРУССИЯ Д БАВАРИЯ
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Комментарии (1)
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id152079006
05 Октября 2022 в 17:19
Продажа Мане - огромная ошибка Клоппа!!!
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