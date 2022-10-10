Артета объяснил, почему Зинченко не сыграл с «Ливерпулем»

Защитник Александр Зинченко не принял участия во вчерашнем матче чемпионата Англии против «Ливерпуля». О причинах отсутствия украинского футболиста высказался главный тренер «канониров» Микель Артета.

«У Александра возникли проблемы с мышцами. Нужно последить, как эта травма поведет себя в ближайшие дни», - цитирует испанского специалиста The Mirror.

В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в шести поединках, записав на свой счет одну голевую передачу.

Вчерашний матч «Арсенала» против «Ливерпуля» завершился победой «канониров» со счетом 3:2. Благодаря этому успеху лондонцы сохранили лидерство в АПЛ.