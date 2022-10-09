Cака: «Продемонстрировали наш прогресс»

В матче десятого тура английского чемпионата Премьер-лиги лондонский «Арсенал» обыграл гостей из «Ливерпуля» со счетом 3:2. Гости дважды сравнивали счет, но все же «канониры» забили свой третий, решающий гол. События матча прокомментировал автор дубля - полузащитник «Арсенала» Букайо Сака.

- В последние два-три года мы стабильно испытывали большие сложности против

«Ливерпуля». Эта победа показывает, какого мы добились прогресса. Она придает нам уверенности, потому что мы сражались с фантастической командой. Думаю, мы заслужили преимущество и в первом тайме, и в общем. Теперь я хочу забивать больше, - цитирует слова Сака BBC Sport.