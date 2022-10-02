Фабрегас назвал главное отличие Артеты от Венгера

Бывший полузащитник «Арсенала» Сеск Фабрегас поделился мнением о главном тренере «канониров» Микеле Артете.

По мнению Фабрегаса, испанский специалист не даёт своим подопечным так же много свободы на поле, как это делал предыдущий наставник команды Арсен Венгер.

«Арсен Венгер всегда давал мне большую свободу быть собой. У Микеля всё несколько по-своему. Он хочет, чтобы игра команды была сфокусирована на его подходе, а не на индивидуальных качествах футболистов», — цитирует Фабрегаса Mirror.

Напомним, что после восьми проведённых матчей «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, имея в своём активе 21 набранное очко.