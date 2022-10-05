Экс-игрок сборной Англии: «Критика в адрес Трента вполне справедлива»

Бывший защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Дэнни Миллз считает, что критики Трента Александера-Арнольда были правы.

В недавнем матче Лиги чемпионов латераль «Ливерпуля» отметился забитым мячом в ворота «Рейнджерс», напомнив о своей важности для команды Юргена Клоппа.

«Мы знаем, как хорошо он атакует, но я не думаю, что критика в его адрес была неоправданной – в этом сезоне он слишком часто допускал ошибки в защите.

Оборона – далеко не самая трудная часть игры. Разрушать, как правило, проще, чем созидать и забивать голы. Если Трент сможет прибавить в простых аспектах, мы получим одного из лучших представителей амплуа в истории футбола», – цитирует Liverpool Echo Миллза.