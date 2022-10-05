Нуньес: «Когда говорит Клопп, я ничего не понимаю»

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес признался, что не понимает ничего из того, что пытается до него донести главный тренер команды Юрген Клопп.

«Честно говоря, когда Клопп говорит, я ничего не понимаю. Конечно, я прошу товарищей по команде объяснить его слова. В любом случае я уверен, что Клопп вполне чётко представляет, что хочет получить от футболистов на поле», — цитирует Нуньеса ESPN.

Напомним, 23-летний форвард перешёл в «Ливерпуль» минувшим летом из «Бенфики». В текущем розыгрыше АПЛ уругваец провёл в составе «красных» четыре матча, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.