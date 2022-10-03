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Клопп – о форме Нуньеса: «Мы полностью спокойны, игрок тоже не волнуется»

03 Октября 2022 • 15:30 Комментировать
Арсенал
...
Ливерпуль
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09.10 18:30

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выступления нападающего Дарвина Нуньеса, который в новом сезоне отметился всего одним голом и результативной передачей в четырёх матчах Английской премьер-лиги.

«Новые футболисты приходят и все мы хотим, чтобы они сразу же начали блистать, но время от времени происходит иначе. Сейчас мы абсолютно спокойны. Ситуация такова, что даже он сам не волнуется», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, Дарвин Нуньес перебрался в «Ливерпуль» летом из лиссабонской «Бенфики». С учётом бонусов сумма трансфера может достичь 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Дарвин Нуньес
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АРСЕНАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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