Клопп – о форме Нуньеса: «Мы полностью спокойны, игрок тоже не волнуется»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выступления нападающего Дарвина Нуньеса, который в новом сезоне отметился всего одним голом и результативной передачей в четырёх матчах Английской премьер-лиги.

«Новые футболисты приходят и все мы хотим, чтобы они сразу же начали блистать, но время от времени происходит иначе. Сейчас мы абсолютно спокойны. Ситуация такова, что даже он сам не волнуется», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, Дарвин Нуньес перебрался в «Ливерпуль» летом из лиссабонской «Бенфики». С учётом бонусов сумма трансфера может достичь 80 миллионов евро.