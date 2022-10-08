«Ливерпуль» летом мог подписать Биссума

Хавбек лондонского «Тоттенхэма» Ив Буссума во время летнего трансферного окна мог оказаться в составе «Ливерпуля».

Об этом сообщает издание The Athletic, однако причины для срыва сделки с «мерсисайдцами» не разглашаются. Напомним, что в конце лета руководство «красных» усилило проблемную позицию полузащитником «Ювентуса» Артуром Мело, однако бразилец не стал основным игроком в построениях Юргена Клоппа.

В текущей кампании Биссума провёл восемь поединков в рамках всех соревнований, не отметившись результативными действиями. «Тоттенхэм» приобрёл малийского хавбека за 30 миллионов фунтов стерлингов этим летом.