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Анри считает, что проблемы «Ливерпуля» в защите связаны с уходом Мане

07 Октября 2022 • 20:28 Комментировать
Арсенал
...
Ливерпуль
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09.10 18:30

Бывший французский футболист Тьерри Анри рассказал, как уход Садио Мане ослабил команду Юргена Клоппа в обороне.

Сенегальский нападающий был продан летом нынешнего года в мюнхенскую «Баварию» за 32 млн евро.

«Клопп хочет, чтобы команда оборонялась выше, потому что «Ливерпуль», кажется, не умеет защищаться глубоко. Всякий раз, когда им приходится защищаться в своей штрафной, у них возникают проблемы. Но работа нападающих в прессинге сейчас не та, что раньше, и это напрямую связано с потерей Мане. Люди постоянно говорят о том, как Садио был важен для атаки, о его голах, но он также играл важнейшую роль без мяча – его работа в прессинге была великолепной», – цитируют Анри английские СМИ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Тьерри Анри Садио Мане
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АРСЕНАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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