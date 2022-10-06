Хендерсон: «Арсенал» сейчас в отличной форме, поэтому нам нужно быть готовыми на 100%»

Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от матча ближайшего тура Английской премьер-лиги против лондонского «Арсенала». Напомним, «канониры» лидируют в турнирной таблице, тогда как «скаузеры» располагаются на девятом месте.

«Арсенал» сейчас находится в отличной форме, поэтому нам нужно быть готовыми на 100%, чтобы отправиться на выезд и добыть там результат», – цитирует Хендерсона официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, что в последний раз «Арсенал» обыграл «Ливерпуль» в рамках АПЛ в июле 2020 года. К тому моменту команда Юргена Клоппа уже оформила чемпионство.