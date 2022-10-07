Артета: «Виейра – большая угроза для соперников»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал выступления полузащитника Фабиу Виейра во вчерашнем матче Лиги Европы против «Будё Глимт». Напомним, португалец в этой игре записал на свой счёт гол и результативный пас, а «канониры» победили с разгромным счётом 3:0.

«Вы видели качество его игры. Каждый раз, когда Фабиу находится вблизи чужой штрафной, он представляет большую угрозу для соперников. Он очень умный и смелый игрок. В плане защиты ему всё ещё есть куда расти. Виейра нужно понять некоторые организационные моменты», – сказал Артета на пресс-конференции после матча.