Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета: «Виейра – большая угроза для соперников»

07 Октября 2022 • 09:52 Комментировать
Арсенал
...
Ливерпуль
1 2.55 X 3.70 2 2.60
09.10 18:30

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал выступления полузащитника Фабиу Виейра во вчерашнем матче Лиги Европы против «Будё Глимт». Напомним, португалец в этой игре записал на свой счёт гол и результативный пас, а «канониры» победили с разгромным счётом 3:0.

«Вы видели качество его игры. Каждый раз, когда Фабиу находится вблизи чужой штрафной, он представляет большую угрозу для соперников. Он очень умный и смелый игрок. В плане защиты ему всё ещё есть куда расти. Виейра нужно понять некоторые организационные моменты», – сказал Артета на пресс-конференции после матча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Фабиу Виейра
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Октября
10:59 · Англия. Премьер-лига
Лахтер: «Гай Ричи хотел снять фильм про Аршавина»
10:51 · Англия. Премьер-лига
Брозович ответил согласием на предложение топ-клуба АПЛ
10:37 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» хочет подписать одного из лидеров «Зальцбурга»
09:59 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Счастлив, что Нкетиа играет в моей команде»
09:57 · Англия. Премьер-лига
Названа сумма продажи «Борнмута»
09:52 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Виейра – большая угроза для соперников»
09:35 · Англия. Премьер-лига
Силва: «Бёли часто приходит в раздевалку, чтобы поговорить с игроками»
09:25 · Англия. Премьер-лига
Каррагер объяснил, почему Месси круче Роналду
09:16 · Англия. Премьер-лига
Ещё один клуб АПЛ готов позвать Бенитеса
09:02 · Англия. Премьер-лига
В клубе АПЛ назревает тренерская отставка
07:28 · Англия. Премьер-лига
Кроос рассказал о конфликте с Гвардиолой
06:27 · Англия. Премьер-лига
Российский бизнесмен Дёмин продаёт «Борнмут»
03:28 · Англия. Премьер-лига
Скончался помощник Антонио Конте
06 Октября
23:39 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» заинтересован в иранском форварде «Порту» 1 слухи
23:16 · Англия. Премьер-лига
Райс: «Хотим вернуться на еврокубковые места»
Все новости
Рекомендуем