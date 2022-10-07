Экс-игрок «Арсенала»: «Жезус похож на Анри»

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Рэй Парлор сравнил нынешнего нападающего команды Габриэля Жезуса со знаменитым Тьерри Анри.

«Жезус очень хорош. Когда он набирает свою скорость, защитники просто не могут остановить его. Именно он прямо сейчас является главной атакующей угрозой в «Арсенале», и он любит смещаться влево – прямо как Тьерри Анри!» – отметил Парлор, слова которого приводит talkSPORT.

Габриэль Жезус перебрался в «Арсенал» минувшим летом из «Манчестер Сити». В первых десяти матчах за «канониров» 25-летний бразилец записал себе в актив пять забитых мячей и четыре результативные передачи во всех соревнованиях.