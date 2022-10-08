Артета — о матче с «Ливерпулем»: «Это будет действительно захватывающий матч с одним из лучших соперников в лиге»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча 10-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

Испанский специалист считает, что его команду ожидает непростая игра против одного из сильнейших соперников в лиге. Однако Артета отметил, что нынешний уровень «Арсенала» позволяет его подопечным конкурировать с лучшими клубами чемпионата Англии.

«Это будет действительно захватывающий матч с одним из лучших соперников в лиге. Мы должны показать всё, на что способны. Я действительно рад и горжусь изменением атмосферы в клубе. Успех измеряется трофеями, но нужно не забывать, насколько раздробленным был «Арсенал» прежде», — цитирует Артету Sky Sports.

Отметим, что после восьми туров «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии с 21 набранным очком в своём активе. «Ливерпуль» же после семи игр расположился на девятой строчке с десятью баллами.

Матч «Арсенал» — «Ливерпуль» состоится завтра, 9 октября. Встреча начнётся в 18:30 по московскому времени.