Эллиот рассказал о жизненном совете, который дал ему Салах

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиот вспомнил один из советов Мохамеда Салаха.

19-летний футболист с нынешнего сезона активно принимает участие в матчах первой команды «красных», уже успев зарекомендовать себя в качестве одного из главных талантов своего поколения в английском футболе.

«Выступая за «Ливерпуль», я могу многому учиться у лучших, что очень важно для меня. Я получаю много подсказок: например, Мо [Мохамед Салах] посоветовал мне есть поменьше хлеба, и я принял это к сведению. Я постоянно ел белый хлеб по утрам, но теперь заменил его на чёрный – он гораздо полезнее», – приводит Times слова юного атакующего хавбека.