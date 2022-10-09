Клопп: «Хорошая игра против сильного соперника»

В матче десятого тура английского чемпионата Премьер-лиги лондонский «Арсенал» обыграл гостей из «Ливерпуля» со счетом 3:2. Гости дважды сравнивали счет, но все же «канониры» забили свой третий, решающий гол. События матча прокомментировал наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.

- Мы создавали, забили красивый гол, но пропустили перед перерывом в контратаке. Ушли в раздевалку с хорошей игрой, но с плохим результатом. Насчет пенальти во втором тайме я не уверен, что он был действительно бесспорным. В целом, это была хорошая игра против хорошего соперника, мы создали ему много проблем, но не получили очков, - цитирует слова Клоппа BBC Sport.