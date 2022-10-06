Артета подтвердил, что «Арсенал» работает над продлением контрактов трёх игроков

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заявил, что клуб работает над продлением контракта с тремя футболистами. Речь идёт о Габриэле Мартинелли, Уильяме Салиба и Букайо Сака.

«Да, наш спортивный директор Эду как раз этим занимается. Мы хотим вознаградить футболистов, которых ждёт большое будущее в этом клубе. Мы постараемся всё сделать в правильном порядке», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, «Арсенал» в данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии с отрывом в одно очко от действующего чемпиона «Манчестер Сити». В следующем туре «канониры» померяются силами с «Ливерпулем».