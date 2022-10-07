Артета: «Счастлив, что Нкетиа играет в моей команде»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета похвалил своего подопечного Эдди Нкетиа, который во вчерашнем матче Лиги Европы против «Будё Глимт» отметился голом, открыв счёт на 23-й минуте.

«Я могу лишь сказать, что очень счастлив видеть Нкетиа в своей команде. У него есть все качества для того, чтобы играть за этот клуб. Нам всем нравится его отношение к делу», – сказал Артета на пресс-конференции после победы 3:0 над «Будё Глимт».

Напомним, в конце прошлого сезона Нкетиа хотел покинуть «Арсенал» на правах свободного агента, но Артета убедил молодого англичанина остаться в команде и подписать новый контракт.