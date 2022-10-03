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Клопп прокомментировал своё возможное увольнение из «Ливерпуля»

03 Октября 2022 • 11:45 Комментировать
Арсенал
...
Ливерпуль
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09.10 18:30

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался насчёт своего возможного увольнения из мерсисайдского клуба. Напомним, «скаузеры» смогли выиграть лишь два из семи своих матчей в АПЛ в нынешнем сезоне.

«Я всегда знал, что хочу здесь остаться. По-прежнему чувствую, что нахожусь в правильном месте и подхожу для этой работы. Если же нет, с этим нужно покончить. Было бы глупо продолжать в таком случае. Тем не менее, ни одна из сторон пока не видит в этом необходимости», – сказал Клопп в интервью немецкому журналисту Флориану Плеттенбергу.

Свой следующий матч «Ливерпуль» сыграет в Лиге чемпионов против шотландского «Глазго Рейнджерс».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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АРСЕНАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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