Клопп прокомментировал своё возможное увольнение из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался насчёт своего возможного увольнения из мерсисайдского клуба. Напомним, «скаузеры» смогли выиграть лишь два из семи своих матчей в АПЛ в нынешнем сезоне.

«Я всегда знал, что хочу здесь остаться. По-прежнему чувствую, что нахожусь в правильном месте и подхожу для этой работы. Если же нет, с этим нужно покончить. Было бы глупо продолжать в таком случае. Тем не менее, ни одна из сторон пока не видит в этом необходимости», – сказал Клопп в интервью немецкому журналисту Флориану Плеттенбергу.

Свой следующий матч «Ливерпуль» сыграет в Лиге чемпионов против шотландского «Глазго Рейнджерс».