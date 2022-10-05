Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хендерсон назвал двух лучших игроков, с которыми ему приходилось играть

05 Октября 2022 • 11:15 Комментировать
Арсенал
...
Ливерпуль
1 2.55 X 3.70 2 2.55
09.10 18:30

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон назвал двух лучших футболистов, с которыми ему приходилось играть.

«Лучшие футболисты, с которыми я когда-либо выступал? Я бы назвал Луиса Суареса и Стивена Джеррарда», – цитирует опытного англичанина Anfield Watch.

Хендерсон не назвал Мохамеда Салаха, который в данный момент является пятым лучшим бомбардиром в истории «Ливерпуля». Египтянин уже забил больше Суареса и Джеррарда.

Напомним, «Ливерпуль» вчера обыграл в Лиге чемпионов шотландский «Рейнджерс» в третьем туре группового этапа. Один из голов с пенальти забил Мохамед Салах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Стивен Джеррард Луис Суарес Джордан Хендерсон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Октября
12:03 · Англия. Премьер-лига
4 игрока «МЮ» не тренировались с командой сегодня утром
11:52 · Англия. Премьер-лига
Анри назвал футболистов, которые сыграли решающую роль в успехе «Арсенала»
11:37 · Англия. Премьер-лига
«Интер» готовится купить полузащитника «Манчестер Юнайтед»
11:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хотел подписать Нкунку, когда команду возглавлял Рангник
11:15 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон назвал двух лучших игроков, с которыми ему приходилось играть
11:00 · Англия. Премьер-лига
Мерсон восхитился игрой Жоржиньо
10:45 · Англия. Премьер-лига
Тилеманс точно не продлит контракт с «Лестером»
10:44 · Англия. Премьер-лига
Кулибали: «Жиру действительно является топ-футболистом»
10:32 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предложил новый контракт Салиба
10:02 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» решил выкупить Коуди у «Вулверхэмптона»
09:34 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Я впечатлён Кулибали, он понимает свою ситуацию»
04 Октября
23:21 · Англия. Премьер-лига
Стоунс выделил Месси в сравнении с Роналду 2
23:13 · Англия. Премьер-лига
«Реал» готов предложить до 50 млн за Канселу
22:25 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, за какую сумму «Реал» сможет купить Холанна в будущем 1
21:58 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: Фоден может играть на пяти позициях, он очень важен для «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем