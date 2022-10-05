Хендерсон назвал двух лучших игроков, с которыми ему приходилось играть

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон назвал двух лучших футболистов, с которыми ему приходилось играть.

«Лучшие футболисты, с которыми я когда-либо выступал? Я бы назвал Луиса Суареса и Стивена Джеррарда», – цитирует опытного англичанина Anfield Watch.

Хендерсон не назвал Мохамеда Салаха, который в данный момент является пятым лучшим бомбардиром в истории «Ливерпуля». Египтянин уже забил больше Суареса и Джеррарда.

Напомним, «Ливерпуль» вчера обыграл в Лиге чемпионов шотландский «Рейнджерс» в третьем туре группового этапа. Один из голов с пенальти забил Мохамед Салах.