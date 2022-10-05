Клопп рассказал об изменениях в игре «Ливерпуля»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поведал о том, какие изменения были внесены в игровую систему команды.

«Можно сказать, что мы вернулись к базовой формации 4-4-2, очень здорово сыграв в таком варианте. Игроки отлично двигались, действовали компактно, сопернику было трудно взламывать нас. Смена тактики определённо помогла. Посмотрим, что будет дальше», – цитирует Клоппа The Independent.

Во вторник «Ливерпуль» уверенно обыграл шотландский «Рейнджерс» в родных стенах, забив два безответных гола.

9 октября «красные» отправятся в Лондон, чтобы сыграть с действующим лидером Английской премьер-лиги – «Арсеналом».