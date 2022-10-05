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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп рассказал об изменениях в игре «Ливерпуля»

05 Октября 2022 • 18:17 Комментировать
Арсенал
...
Ливерпуль
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09.10 18:30

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поведал о том, какие изменения были внесены в игровую систему команды.

«Можно сказать, что мы вернулись к базовой формации 4-4-2, очень здорово сыграв в таком варианте. Игроки отлично двигались, действовали компактно, сопернику было трудно взламывать нас. Смена тактики определённо помогла. Посмотрим, что будет дальше», – цитирует Клоппа The Independent.

Во вторник «Ливерпуль» уверенно обыграл шотландский «Рейнджерс» в родных стенах, забив два безответных гола.

9 октября «красные» отправятся в Лондон, чтобы сыграть с действующим лидером Английской премьер-лиги – «Арсеналом».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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АРСЕНАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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