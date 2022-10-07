Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Клопп: «Мне всегда нравился Жезус»

07 Октября 2022 • 14:12 Комментировать
Арсенал
...
Ливерпуль
1 2.55 X 3.70 2 2.60
09.10 18:30

В воскресенье «Ливерпулю» предстоит провести гостевой матч Премьер-лиги против «Арсенала». Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп дал комментарий по поводу главного бомбардира «канониров» Габриэля Жезуса, которого «красным» нужно будет сдержать.

«Я не знаком с Габриэлем лично, но он всегда нравился мне как игрок. Я знаю, что «Манчестер Сити» не продал бы его каждому клубу. «Арсенал» находится далеко географически, поэтому они это сделали.

Это исключительный футболист, что мы видели ещё в «Манчестер Сити», где он играл как на позиции «девятки», так и на позиции вингера», - сказал Клопп, чьи слова приводит портал Goal.com.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон Юрген Клопп Габриэль Жезус
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Октября
15:01 · Англия. Премьер-лига
Бывший технический директор «РБ Лейпцига» Вивелл перейдёт на работу в «Челси»
14:17 · Англия. Премьер-лига
​Клопп: «Вижу свет в конце тоннеля»
14:12 · Англия. Премьер-лига
​Клопп: «Мне всегда нравился Жезус»
13:54 · Англия. Премьер-лига
Купер продлил контракт с «Ноттингем Форест» до 2025 года
13:36 · Англия. Премьер-лига
Вивелл покинул пост технического директора «РБ Лейпцига», его связывают с работой в «Челси»
13:03 · Англия. Премьер-лига
Ван Бастен: «То, что Зиеш сидит на скамейке – это несчастье для всего футбола»
12:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Челси» – фавориты в борьбе за Беллингема
12:33 · Англия. Премьер-лига
Далот – о победе над «Омонией»: «Замены сделали разницу»
11:42 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг с пониманием относится к ситуации Роналду, но не хочет отпускать португальца в январе 4
11:42 · Англия. Премьер-лига
Роджерс отказал двум клубам ради «Лестера»
11:25 · Англия. Премьер-лига
Силва – о Поттере: «Он особенный, приятный и скромный парень»
11:10 · Англия. Премьер-лига
Леау: «Джеймс – самый сложный соперник, против которого мне когда-либо приходилось играть»
10:59 · Англия. Премьер-лига
Лахтер: «Гай Ричи хотел снять фильм про Аршавина»
10:51 · Англия. Премьер-лига
Брозович ответил согласием на предложение топ-клуба АПЛ
10:37 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» хочет подписать одного из лидеров «Зальцбурга»
Все новости
Рекомендуем