​Клопп: «Мне всегда нравился Жезус»

В воскресенье «Ливерпулю» предстоит провести гостевой матч Премьер-лиги против «Арсенала». Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп дал комментарий по поводу главного бомбардира «канониров» Габриэля Жезуса, которого «красным» нужно будет сдержать.

«Я не знаком с Габриэлем лично, но он всегда нравился мне как игрок. Я знаю, что «Манчестер Сити» не продал бы его каждому клубу. «Арсенал» находится далеко географически, поэтому они это сделали.

Это исключительный футболист, что мы видели ещё в «Манчестер Сити», где он играл как на позиции «девятки», так и на позиции вингера», - сказал Клопп, чьи слова приводит портал Goal.com.