Лондонский клуб нацелился на Рэшфорда

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд находится в списке интересов «Арсенала».

Летом слухи связывали 24-летнего футболиста с возможным переходом в «ПСЖ», однако сделка не состоялась. Как стало известно Football Insider, лондонский «Арсенал» следит за ситуацией и может начать переговоры, если англичанин не продлит контракт с «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы», как сообщается, оценивают своего воспитанника более чем в 50 млн евро.

Действующее соглашение Маркуса Рэшфорда истекает летом следующего года. В договоре предусмотрена опция автоматического однолетнего продления, которая пока не была активирована.