Клопп: «Не могу сказать, что скучаю по Мане»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не скучает по бывшему нападающему клуба Садио Мане, который летом ушёл за 50 миллионов евро в мюнхенскую «Баварию».

«Не могу сказать, что скучаю по Мане. Он топ-игрок и отличный парень, но если я так скажу, вы подумаете, что я всё ещё хочу видеть его здесь. У меня нет проблем с тем, что Садио решил принять новый вызов», – заявил Клопп на пресс-конференции.

Напомним, что Мане в новом сезоне забил 4 гола в 8 матчах Бундеслиги. Несмотря на это, в начале кампании немецкая пресс критикует сенегальца за довольно низкий уровень реализации моментов.