Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп: «Не могу сказать, что скучаю по Мане»

04 Октября 2022 • 12:53 Комментировать
Боруссия Д
...
Бавария
1 4.30 X 4.70 2 1.65
08.10 19:30

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не скучает по бывшему нападающему клуба Садио Мане, который летом ушёл за 50 миллионов евро в мюнхенскую «Баварию».

«Не могу сказать, что скучаю по Мане. Он топ-игрок и отличный парень, но если я так скажу, вы подумаете, что я всё ещё хочу видеть его здесь. У меня нет проблем с тем, что Садио решил принять новый вызов», – заявил Клопп на пресс-конференции.

Напомним, что Мане в новом сезоне забил 4 гола в 8 матчах Бундеслиги. Несмотря на это, в начале кампании немецкая пресс критикует сенегальца за довольно низкий уровень реализации моментов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Юрген Клопп Садио Мане
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРУССИЯ Д БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Октября
12:56 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне – о Фодене: «Он станет еще лучше, потому что ему всего 22 года»
12:53 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Не могу сказать, что скучаю по Мане»
11:38 · Англия. Премьер-лига
Зиеш может перейти в «Милан»
11:29 · Англия. Премьер-лига
Холанн – о де Брёйне: «У нас потрясающая связка»
11:21 · Англия. Премьер-лига
Мичу высказался о будущем Холанна и Мбаппе
11:21 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Продажа Мане - худшее решение «Ливерпуля»
11:16 · Англия. Премьер-лига
Роналду надеется, что успешное выступление на чемпионате мира повысит его шансы сменить команду
11:06 · Англия. Премьер-лига
Третий клуб АПЛ заинтересован в трансфере Влаховича
10:32 · Англия. Премьер-лига
Роджерс – о Мэддисоне: «Позор, что Джеймс не попал в сборную»
10:22 · Англия. Премьер-лига
Конте высказался об отсутствии практики новичка «Тоттенхэма» Спенса
10:02 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» определился с трансферной целью на зиму
09:58 · Англия. Премьер-лига
Кукурелью выписали из больницы
09:48 · Англия. Премьер-лига
Томори – о матче с «Челси»: «Я воспитанник клуба и англичанин, это добавляет мне мотивации»
09:46 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» продолжает следить за Рэшфордом 5
09:34 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Ливерпуль» нацелились на колумбийского нападающего
Все новости
Рекомендуем