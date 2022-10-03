«Ливерпуль» следит за Брозовичем

«Ливерпуль» следит за полузащитником миланского «Интера» Марсело Брозовичем. По информации от Liverpool Echo, в мерсисайдском клубе задумываются над приобретением хорватского хавбека.

Напомним, в конце прошлого сезона у Брозовича оставалось несколько недель до истечения контракта с «Интером», но хорват подписал новое соглашение и остался на «Джузеппе Меацца», хотя в его трансфере на правах свободного агента были заинтересованы несколько клубов.

В данный момент Брозович залечивает травму, из-за которой будет вынужден пропустить оба матча «Интера» в Лиге чемпионов с каталонской «Барселоной».