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«Ливерпуль» следит за Брозовичем

03 Октября 2022 • 09:38 Комментировать
Сассуоло
...
Интер Милан
1 4.40 X 4.30 2 1.70
08.10 16:00

«Ливерпуль» следит за полузащитником миланского «Интера» Марсело Брозовичем. По информации от Liverpool Echo, в мерсисайдском клубе задумываются над приобретением хорватского хавбека.

Напомним, в конце прошлого сезона у Брозовича оставалось несколько недель до истечения контракта с «Интером», но хорват подписал новое соглашение и остался на «Джузеппе Меацца», хотя в его трансфере на правах свободного агента были заинтересованы несколько клубов.

В данный момент Брозович залечивает травму, из-за которой будет вынужден пропустить оба матча «Интера» в Лиге чемпионов с каталонской «Барселоной».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ливерпуль Марсело Брозович
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